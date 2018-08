Picanol stevent af op één na beste jaar ooit 23 augustus 2018

De Krant Weefmachinebouwer Picanol zit op koers om zijn op één na beste jaar ooit neer te zetten. Het Ieperse bedrijf ondervindt slechts beperkte hinder van de Turkse crisis en heeft een goed gevuld orderboekje.

Een lichte omzetdaling na het recordjaar 2017. Daar mikt topman Luc Tack dit jaar op. En niets lijkt Picanol in de weg te staan om dat te realiseren. Zeker omdat de eerste jaarhelft al uitstekend was. De omzet kwam uit op 357,4 miljoen euro (-2%). Die daling is toe te schrijven aan de licht lagere verkoop van weefmachines. Maar die terugval werd voor een stuk gecompenseerd door de Industries-divisie, waar Picanol met Proferro (gieterij) en PsiControl (besturingsprogramma's) steeds meer nieuwe klanten aantrekt. Met een operationele winst van 62,5 miljoen euro en een nettowinst van 47,8 miljoen euro deed Picanol het ook op het vlak van rendabiliteit meer dan behoorlijk. De hogere grondstoffenprijzen (koper, aluminium) en IT-investeringen dreven het kostenplaatje wel op.

Ook voor het tweede semester blijft hij optimistisch. Het orderboekje blijft goed gevuld en de turbulenties in de wereld raken Picanol amper. Al volgt Tack de situatie in Turkije, een belangrijk textielland, op de voet. "Ondanks de moeilijke situatie in Turkije en de sterke devaluatie van de lira is het moeilijk om de gevolgen nu al in kaart te brengen. Van één ding zijn we zeker: de vraag naar textiel en kledij zal er niet dalen", besluit hij. (FrD)