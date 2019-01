Piatek schiet Mertens uit beker 30 januari 2019

00u00 0

Krzysztof Piatek wordt nu al op handen gedragen bij AC Milan. Hij kroonde zich tijdens zijn eerste basisplaats bij de Rossoneri meteen tot bekerheld in de kwartfinales tegen Napoli. Nog voor het halfuur stond de Poolse winteraankoop, die voor 35 miljoen overkwam van Genoa, al twee keer op het scorebord. Zijn laatste doelpunt kwam er met een fantastische knal in de rechterbovenhoek. Dries Mertens moest een uur lang vanop de bank toekijken hoe Napoli domineerde, maar de 2-0-achterstand niet kon goedmaken. Tijdens zijn invalbeurt lukte dat de Rode Duivel evenmin. Voor Napoli eindigt het bekeravontuur zo net als vorig seizoen in de kwartfinales. (VDVJ)

