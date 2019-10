Exclusief voor abonnees Pianiste die affaire had met Marco Borsato schrijft een boek 24 oktober 2019

00u00 0

Iris Hond (32) maakt volgend jaar haar debuut als schrijfster. De Nederlandse pianiste, van wie vorige week bekend raakte dat ze een affaire had met Marco Borsato, heeft een contract getekend bij Bruna Uitgevers. Dat liet ze weten op Instagram. "Wat een bijzonder moment! In het verlengde van mijn theatertour 'Home', die start in januari 2020, verschijnt volgend jaar ook mijn boek", postte Hond bij een foto waarop ze haar contract tekent. "Hiermee hoop ik heel veel mensen te mogen inspireren in het volgen van hun dromen. Ik hou jullie op de hoogte van het schrijfproces." Hoe het boek gaat heten en wanneer het precies verschijnt, is nog niet bekend. Voor haar theatervoorstelling ging de Nederlandse, die op haar 14de een tijdje dakloos was, op zoek naar mensen met een bijzondere thuissituatie, zoals nomaden of gevangenen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen