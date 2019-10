Exclusief voor abonnees Pia klaar voor levensreddende prik 02 oktober 2019

De Wilrijkse baby Pia krijgt één van de komende weken haar levensreddende prik tegen SMA. Die ziekte breekt haar spieren af, waardoor ook haar hartje het zou begeven. Haar ouders kregen gisteren het verlossende nieuws dat het 10 maanden oude meisje géén antistoffen aanmaakt tegen het geneesmiddel. Wellicht zal Pia, die eerst nog moet herstellen van een verkoudheid, worden behandeld in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen of Gent. Haar ouders zamelden met een sms-actie 1,9 miljoen euro in voor het peperdure medicijn dat ze nodig heeft. Dankzij steun uit heel Vlaanderen was het geld in drie dagen binnen.

