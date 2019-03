Pi was overal Professor PI 23 maart 2019

00u00 0

'Pi is overal' was de titel van deze column twee weken geleden, ter gelegenheid van de pi-dag van 14 maart. De inhoud ging over het getal pi = 3,14..., de omtrek van een cirkel gedeeld door de diameter, maar het 'vraagstuk' bestond erin op zoek te gaan naar pi-producten in de supermarkt. Hieronder een selectie uit de inzendingen die passen in een pi-maaltijd, al kan ik in bepaalde gevallen geen auteur vermelden omdat de inzend(st)er een alias gebruikte. Minder 'pi-zondere' voorstellen, over champignons of spinazie, liet ik ook achterwege.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen