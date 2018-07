Phishing via valse Plopsa-promotie 16 juli 2018

De Plopsa-pretparken waarschuwen voor een vals bericht dat sinds vrijdagochtend circuleert via sociale media. Volgens het bericht zou iedereen die aan de actie deelneemt 5 gratis tickets krijgen voor Plopsaland De Panne, ter ere van het 75-jarige bestaan. "Maar deze actie gaat helemaal niet van ons uit - onze parken zijn trouwens pas in 2000 gestart", zegt marketingdirecteur Sebastien Momerency. "Wie op deze link klikt, riskeert zijn gegevens prijs te geven aan internetcriminelen. We raden iedereen aan die het bericht van 'Plopsaland-BE.win' opmerkt om dit te rapporteren en er zeker niet op te klikken." (KSN)