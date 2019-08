Exclusief voor abonnees Philipsen strandt op 10 meter van kopgroep Twee snelle Belgen (té) snel ontmanteld 12 augustus 2019

Met Theuns, Lampaert en Merlier schoof Jasper Philipsen in de openingsfase van het EK alert mee in een eerste ruime waaier. "Jammer van die lekke band van Tim", vond hij. "Met z'n vieren hadden we voluit kunnen meekoersen en waren we misschien vooruit gebleven." Toen zich op zes ronden van het einde de definitieve vlucht van dertien vormde, strandde Philipsen op... tien meter. "We zaten met de resterende Belgen samen, op dat moment. Wel net iets te ver. Ik had niet verwacht dat het dáár al zo makkelijk zou scheuren. Ik probeerde alsnog aan te haken. Zag af. Uiteindelijk scheelde het niks. Maar ik kon mijn inspanning niet doortrekken. Na een rustperiode na de Tour voelde ik dat mijn conditie nog niet optimaal is. Ik kwam net tekort. In de spurt voor de vierde plaats zat ik een beetje ingesloten. Maar het deed er ook niet veel meer toe." Philipsen finishte uiteindelijk als elfde. (JDK)

