Philipsen kan opnieuw spurten 20 februari 2019

00u00 0

Twee spurtkansen (Lagos, Tavira), twee aankomsten bergop (Alto da Fóia, Alto do Malhão) en een individuele tijdrit van 20 kilometer in Lagoa. Dat is, in een notendop, de 45ste Ronde van de Algarve. In de sprints krijgt Jasper Philipsen (ritwinnaar in de Tour Down Under) met onder meer Groenewegen, Jakobsen, Démare, Ackermann en Degenkolb stevige concurrentie. Andere blikvangers zijn Omloop-titelverdediger Valgren, Kragh Andersen, Boasson Hagen, Poels en Aru. Met Lotto-Soudal (o.a. De Buyst, Dewulf en Naesen), Deceuninck-Quick.Step (o.a. Lampaert, Declercq, Stybar en Mas) en Wanty-Gobert (o.a. Dupont, Meurisse, Vliegen) komen drie Belgische teams aan de start. Stuyven en Theuns zijn erbij bij Trek-Segafredo. (JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN