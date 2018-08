Philipsen boekt eerste profzege in Ronde van Utah 11 augustus 2018

Jasper Philipsen heeft de vierde rit in de Ronde van Utah gewonnen. De 20-jarige Belg van Hagens Berman Axeon haalde het in de sprint met een banddikte voor Travis McCabe. De fotofinish moest de winnaar aanduiden en dat was dus de jonge Belg. Voor Philipsen is het meteen zijn eerste profzege. Eergisteren moest hij zich nog nipt gewonnen geven in een sprint tegen McCabe. (TLB)