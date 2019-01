Philipsen 5de, Bevin pakt zege 17 januari 2019

Elia Viviani heeft zijn leiderstrui in de Tour Down Under woensdag in de tweede rit verspeeld. Viviani eindigde zevende in de massasprint, die door een massale valpartij werd ontsierd. De overwinning was voor de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin.

