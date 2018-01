Philips stelt lichtjes teleur 31 januari 2018

Beleggers hebben het aandeel van Philips gisteren ruim 3,8% lager geduwd. Ze waren teleurgesteld over de laatste kwartaalresultaten, die onder de verwachtingen bleven. Topman Frans Van Houten noemde 2017 nochtans een goed jaar. Via gerichte overnames werd de positie in de medische technologiesector verder versterkt, en ook de vrije kasstroom van 1,2 miljard euro is volgens de CEO sterk. Hij kan ook pronken met een nettowinst van ruim 1 miljard euro en een orderboekje met 7% meer bestellingen. Maar de beleggers keken vooral naar de laatste drie maanden. Daarin puurde Philips uit een omzet van 5,3 miljard euro (+5%) een operationele winst van 884 miljoen euro (+9%), en bleef het onder de prognoses. Volgens Goldman Sachs speelden vooral de wisselkoersschommelingen het bedrijf parten. Operationeel was het inderdaad een goed jaar, stelt de zakenbank.

