Philips bezorgd om handelsconflict 24 april 2018

Philips, dat zich vandaag volledig toelegt op gezondheidstechnologie, profiteerde in het eerste kwartaal van een sterke vraag naar zijn beeldvormings- en diagnoseapparatuur. De groep zag zijn brutobedrijfswinst met 15% oplopen in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden, tot 344 miljoen euro. De omzet ging 5% hoger (op vergelijkbare basis), tot 3,9 miljard euro. Het concern maakt daarmee zijn eigen prognoses - een autonome omzetgroei van 4 à 6% - waar. De operationele winstmarge verbeterde van 7,4% tot 8,7%. Het orderboek dikte aan met 10%. Dat stemt analisten en beleggers tevreden. Het aandeel Philips was met 5,5% winst de grote uitblinker op de Amsterdamse beurs. Toch maakt topman Frans van Houten zich zorgen. De sterke vraag kwam tijdens de eerste drie maanden van het jaar voornamelijk van Amerikaanse en Chinese ziekenhuizen, die verstrikt zitten in een handelsconflict. "De impact is nog beperkt, en we verwachten geen tarieven op medische toestellen. Maar je merkt dat de ingevoerde tarieven de grondstoffenprijzen hoger duwen. Laten we hopen dat de wereldwijde handel niet beperkt wordt, want dat zou niet goed zijn voor Europa", vertelt de CEO in 'De Tijd'.

