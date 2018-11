Philippe Heylen (23) is de jongste sterrenchef ooit Sven Spoormakers

20 november 2018

00u00 0 De Krant 23 pas, en al sterrenchef. Het maakt van Philippe Heylen de jongste chef ooit die in ons land van Michelin een ster kreeg. "Het was tijd om op eigen benen te staan. En bovendien: Hertog Jan sloot. Ik moest wel een nieuwe job zoeken."

Ze stonden er maar wat beduusd bij, Philippe Heylen en zijn vriendin Maxine De Schrijver. Op een leeftijd waarop jonge mensen nog zoeken naar hun plek in de wereld, hebben zij de hunne al gevonden: in een sterrenrestaurant. Want dat is hun restaurant Eed in Leuven sinds gisteren. "Ongelooflijk. Onverwacht", glunderde Heylen. Nog geen jaar zijn ze open en daar is al meteen een dúbbele onderscheiding: behalve een ster kreeg Heylen ook de titel van Jonge Chef 2019 van Michelin.

HLN