Philippe Heylen (23) en Gert De Mangeleer (41): de jongste sterrenchef ooit en zijn leermeester Sven Spoormakers

01 december 2018

00u00 0 De Krant De meester heeft drie Michelinsterren en toch sluit hij straks zijn toprestaurant. De leerling heeft net zijn eerste gekregen en timmert hard aan de weg naar het culinaire walhalla. "Ik kom binnenkort eens eten, Philippe", zegt Gert De Mangeleer (41). Waarop Philippe Heylen (23): "Dju zeg, dan ga ik pas stress hebben."

Gert De Mangeleer heeft de champagne koud gezet. Bij een eerste Michelinster hoort een goed glas, vindt hij. De 'plop' van de kurk en het klokken van de drank in het glas galmen door de lege eetzaal van Hertog Jan. De meester en zijn leerling lachen en klinken, en ook het getingel echoot tegen de grote ramen. Vanaf 22 december blijft het beroemde driesterrenrestaurant wel vaker leeg - nog vijf keer per maand zal de chef hier koken, voor een exclusievere dan exclusieve soiree met veertien gasten per keer. Hij wou stoppen op een hoogtepunt, zal De Mangeleer in de loop van het gesprek vertellen. En het was, voor een onrustige ziel als de zijne, tijd voor nieuwe projecten. Maar eerst gaat het over de jongeman die twee jaar in zijn keuken werkte, noest en in stilte, maar leergierig en ambitieus. 23 is hij pas, en toch kreeg Philippe Heylen voor zijn keuken in het Leuvense EED al een ster van Michelin. Het maakt van hem de jongste sterrenchef ooit. En Gert De Mangeleer zag het als eerste, dat talent. "Elk jaar vragen we één of twee stagiairs om te blijven - van de veertig, vijftig die hier passeren. Bij Philippe heb ik nooit getwijfeld: hem wou ik er graag bij."

