Philippe Gilbert heeft nieuwe vriendin 13 maart 2019

Philippe Gilbert (36) heeft sinds enkele maanden een nieuwe vriendin. Dat maakte de renner van Deceuninck-Quick.Step, momenteel vierde in de Franse rittenkoers Parijs-Nice, zelf bekend op zijn Facebook-pagina. Gilbert vond het liefdesgeluk niet zó ver van zijn woonplaats Monaco: Betti Pesce (33) werkt in een callcenter in het Provencaalse dorpje Manosque. Ook zijn ex-vrouw Patricia Zeevaert, de mama van zijn twee zonen Alan (8) en Alexandre (5), heeft inmiddels een nieuwe partner gevonden. (JDK)

