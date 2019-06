Exclusief voor abonnees Philippe Geubels ontvangt collega-comedians in z'n kabinet 13 juni 2019

00u00 0

In de voorlaatste aflevering van 'Is er een dokter in de zaal?' test 's lands grappigste hypochonder, Philippe Geubels, vier nieuwe gasten op hun medische kennis. Bart Cannaerts, William Boeva, Liesa Naert en Steven Mahieu - allemaal bezig met comedy - schuiven mee aan tafel en proberen voldoende punten te verzamelen. Wie weet kunnen ze ook hun quizmaster verslaan, iets waar tot nu toe enkel Thomas Smith en Jeroom in slaagden tijdens de vorige aflevering. Niet verwonderlijk als je weet dat "het systeem gemaakt is om mij altijd te laten winnen", zoals Philippe Geubels toen zelf toegaf. Klinkt misschien oneerlijk, maar het zou ons eerlijk gezegd niet verwonderen mocht de komiek zelfs zonder dat systeem winnen. Geubels gaat er namelijk prat op dat hij een wandelende medische encyclopedie is en dat hij bijvoorbeeld de bijsluiter van paracetamol helemaal vanbuiten kent. (SD)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis