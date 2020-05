Exclusief voor abonnees Pevenage: "Ferrari nog altijd actief. Vanop de Teide" 20 mei 2020

In een gesprek met wielersite Cyclingnews heeft Rudy Pevenage gezegd dat hij weet dat dopingdokter Michele Ferrari nog steeds werkt. Volgens de ex-ploegleider van Jan Ullrich is de Italiaan nog actief op de Teide, een berg op Tenerife waar veel renners gaan trainen. "Ze noemen hem geen Ferrari meer. Zijn naam is nu Testarossa", zegt Pevenage. "Het interesseert me niet waarom hij daar is. Ik weet dat hij er werkt. Misschien gebruiken renners nu kleinere dosissen, zodat het in hun bloedpaspoort niet zichtbaar is."

