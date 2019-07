Exclusief voor abonnees Peuter van 3 in coma na val in zwembad 11 juli 2019

00u00 0

Een peuter van 3 jaar ligt in coma nadat hij in een privézwembad gevallen was in Musson (provincie Luxemburg). Volgens de Sudpresse-kranten was het jongetje dinsdagavond aan de rand van het bad aan het spelen toen hij plots in het water belandde. Zijn 9-jarige broer zag het gebeuren en sloeg meteen alarm bij zijn ouders. Die haalden het kind uit het water en verwittigden de hulpdiensten. Lange tijd werd het jongetje ter plekke gereanimeerd. Toen zijn hartje weer klopte, werd hij in kritieke toestand met een helikopter naar een ziekenhuis in het Groothertogdom Luxemburg gebracht. Daar lag het jongetje gisteren nog steeds in coma. Het parket onderzocht de zaak en sluit kwaad opzet uit.