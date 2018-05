Peuter stierf natuurlijke dood in Aalsterse crèche 30 mei 2018

De peuter van zes maanden die eind vorige week het leven liet in een crèche in Aalst, is een natuurlijke dood gestorven. Dat laat het parket weten op basis van de autopsieresultaten. Kwaad opzet wordt uitgesloten - maar de vraag of het overlijden vermeden kon worden, blijft open.

