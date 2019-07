Exclusief voor abonnees Peuter kan gewoon buitenwandelen bij Tongerse crèche: “Plots zag ik een meisje met knuffel langs steenweg lopen” Annick Grobben Dirk Selis

27 juli 2019

00u00 171 De Krant Kind en Gezin opent een onderzoek naar een Tongerse crèche nadat een 16 maanden oude peuter er kon weglopen. Bailey van Asch wandelde met haar teddybeer 200 meter langs een razend drukke steenweg voor ze werd opgemerkt. "Ze had kunnen verongelukken", aldus haar verbolgen ouders. De crèche wimpelt alle schuld af.

De onbegrijpelijke feiten speelden zich ruim twee weken geleden af op de Hasseltsesteenweg in Tongeren, een weg waar je 70 km per uur mag rijden - een snelheidslimiet die veel chauffeurs echter aan hun laars lappen. "Ik reed van mijn werk naar huis toen ik op het fietspad van de tegenoverliggende rijbaan ineens een peuter zag wandelen", vertelt de Tongerse ooggetuige Mario Goossens. "Het tafereel deed het bloed in mijn aderen stollen, want dat meisje liep daar moederziel alleen langs die drukke steenweg, met een knuffelbeer in haar handen. Ze leek wat in de war, alsof ze zich afvroeg: 'Waar zijn mama en papa?'"

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis