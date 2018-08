Peuter achtergelaten in snikhete auto Moeder om drankje 06 augustus 2018

Een 29-jarige vrouw uit Tongeren heeft een proces-verbaal gekregen omdat zij haar tweejarige dochter in een geparkeerde auto achterliet. De wagen stond aan het Sint-Jansvliet in het Antwerpse stadscentrum, waar veel passage is van en naar de voetgangerstunnel. Een politiepatrouille merkte commotie op rond de wagen en kwam poolshoogte nemen. De wagen stond in de volle zon, buiten werd een temperatuur van 35 graden gemeten. Het meisje had enkel haar onderbroekje aan en zat in een kinderzitje te zweten. Een politieman sloeg een zijruit in en bevrijdde het meisje. Een ambulance werd opgeroepen om het kindje te verzorgen. Bijna een halfuur na de interventie kwam de moeder van het meisje aangelopen. Zij beweerde maar vijf minuten te zijn weggeweest om een drankje te kopen in een winkel. De politie nam haar mee voor ondervraging. (PLA)

