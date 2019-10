Exclusief voor abonnees Peuter (2) zit al vier dagen vast in put in India 29 oktober 2019

Reddingswerkers proberen al vier dagen lang een 2-jarige jongen uit een smalle put te redden in Zuid-India. De kleine Sujith Wilson viel donderdagavond in een verlaten boorput toen hij in de buurt van zijn huis, in het Tiruchirappalli-district in de staat Tamil Nadu, met vriendjes aan het spelen was. Aanvankelijk zat hij vast op een diepte van 10 meter, maar later zakte hij tot meer dan 25 meter diep. Omdat de eerste pogingen om hem met een touw te bevrijden, mislukten, boren de reddingsteams sinds zaterdag een tunnel van een meter breed parallel aan de put. Ze hopen de jongen zo te bereiken. De peuter zit vast zonder eten of drinken en is grotendeels bedolven onder de modder. Met een camera zijn alleen een handpalm en vingers te zien. De overlevingskansen van het jongetje worden erg laag ingeschat. Begin dit jaar overleefde de 2-jarige Spaanse peuter Julen een val in een 100 meter diepe schacht niet.

