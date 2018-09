Peuter (1,5) verdrinkt in Spaans zwembad 03 september 2018

Een Belgische peuter is overleden in het zwembad van een vakantiehuisje in L'Amettla de Mar, in de Spaanse provincie Tarragona. "Alles wijst op een tragisch ongeluk", zegt de lokale politie. "Terwijl de ouders binnen waren, is het kind in het water gesukkeld. Een ambulance en een mughelikopter kwamen ter plaatse, maar een reanimatiepoging kon het jongetje niet meer redden." De ouders kregen ter plaatse psychologische bijstand. Afgelopen zomer lieten in Catalonië al vijf kinderen het leven in een zwembad. Burgemeester Jordi Gaseni pleit nu voor een verplichte installatie van een alarmsysteem voor zwembaden, zoals al in buurlanden bestaat.