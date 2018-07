Peumans "vriendelijk" op het matje geroepen 03 juli 2018

N-VA-voorzitter Bart De Wever gaat "een vriendelijk gesprek" voeren met Jan Peumans na diens forse kritiek op de partij in 'Het Belang van Limburg'. De Vlaams Parlementsvoorzitter, die in de wandelgangen van N-VA soms 'Beumans' wordt genoemd, haalde onder meer uit naar partijgenoten Theo Francken en Zuhal Demir. "Jan is Jan, maar nu is hij wel ver gegaan, in die zin dat hij ook partijgenoten aanvalt", aldus De Wever, die "niet de indruk heeft dat de analyse van Jan breed gedragen wordt bij het partijbestuur of de basis". De Wever benadrukt dat Peumans recht heeft op een mening. "Jan is een vriend en als een vriend zo iets doet dan heb je daar een gesprek over. Wat mij betreft, zal dat een vriendelijk gesprek zijn." (IVDE)

