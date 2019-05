Exclusief voor abonnees Peumans stemt Groen 27 mei 2019

00u00 0

Opvallend: Jan Peumans (68), voorzitter van het Vlaams Parlement en lijstduwer van de Vlaamse N-VA-lijst in Limburg, had in het stemlokaal ook nog een volmacht op zak. Die was van zijn zoon Wim, die in het buitenland verblijft. "Hij heeft mij gevraagd op Groen te stemmen. Ik begrijp dat niet, maar ik moet en zal zijn keuze respecteren." (DSS)