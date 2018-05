Peumans noemt uitspraken De Wever "ongepast" 31 mei 2018

00u00 0

Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans noemt de uitspraken van zijn voorzitter Bart De Wever (N-VA) na het overlijden van Mawda "ongepast". Volgens De Wever waren de ouders van Mawda mee verantwoordelijk voor wat er gebeurd is. "Iedere ouder heeft een verantwoordelijkheid naar zijn kind toe, maar om zulke woorden te zeggen op dat moment, dat vond ik ongepast", reageerde Peumans bij de start van het vragenuurtje in het Vlaams Parlement. De Wever zelf toonde zich eerder al verbaasd over de felle kritiek. "Ik zou niet weten wat er polariserend is aan mijn uitspraken."