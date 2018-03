Peumans in de clinch met Weyts 23 maart 2018

Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans heeft zijn partijgenoot en minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) een vlammende brief gestuurd. Peumans vindt het niet kunnen dat Weyts informatie die CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer bij hem opvroeg, eerst doorspeelde naar een partijgenoot. Dat is volgens Peumans geen respect hebben voor het werk van het parlement. Van de Wauwer had Weyts een schriftelijke vraag gesteld over het proefproject met supertrams in Antwerpen. Maar nog voor Van de Wauwer een antwoord kreeg van Weyts, bleek dat Luc Bungeneers, N-VA-districtsburgemeester in Merksem, al over het antwoord van de minister beschikte en die informatie al communiceerde. Weyts reageert verbaasd op de uithaal van Peumans. Volgens hem heeft Bungeneers zelf de info opgevraagd bij De Lijn.

