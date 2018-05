Petrus Pintens 29 mei 2018

Geboren in Mortsel op 5 november 1890. Met zijn ouders verhuisde hij naar Hoboken. "Een militair dossier van Pintens was er niet", zegt coördinator Rudy Baert van het War Heritage Institute. "Hij deed zijn militaire dienst van 1910 tot 1911. Hij diende als soldaat tweede klasse in het 12de Linieregiment dat toen nog in Luik was gevestigd."

