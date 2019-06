Exclusief voor abonnees Petrus (14) al bijna maand vermist 25 juni 2019

00u00 0

Child Focus zoekt een tiener die net geen maand geleden verdween in Mol. De 14-jarige Petrus Van Wijck uit Mol is op 30 mei voor het laatste gezien. De jongen is al eens eerder van huis weggelopen. Daarom zochten de autoriteiten hem eerst op discretere manieren. Zijn signalement werd in de omgeving van Mol verspreid onder taxichauffeurs, in snackbars en bij andere personen die hem wellicht zouden tegenkomen. Nu schakelt de zoektocht een versnelling hoger.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis