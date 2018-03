Petroleumijs VERSTRIPTE UITVINDING 10 maart 2018

00u00 0

"Hoera!", springt Adhemar een gat in de lucht in 'De Oliespuiter', nummer 76 van De avonturen van Nero & Co. "Het is gelukt! Het is gelukt! Eureka! Eureka!"

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN