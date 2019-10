Exclusief voor abonnees Petra krijgt op klaarlichte dag inbrekers over de vloer 09 oktober 2019

Zangeres Petra (47) heeft gistermiddag inbrekers over de vloer gekregen. "Ik ben behoorlijk van de kaart", vertelt ze aan de telefoon. "De dieven zijn via de achterdeur binnengekomen en hebben heel mijn huis overhoop gehaald. Op zoek naar geld, dat ze niet hebben gevonden." Wat ze dan wel meenamen, kon Petra niet zeggen. "Ik mag voorlopig niet al te veel aanraken, want het labo moet nog komen om vingerafdrukken te nemen. Het is een vies gevoel dat er mensen binnen zijn geweest die hier niet moeten zijn." Al is er één lichtpuntje voor de zangeres. "Gelukkig ben ik niet thuisgekomen op het moment dat ze hier nog waren. Je weet nooit wat er dan gebeurt." Via Facebook roept Petra getuigen op om haar iets te laten weten. "Want die mensen moeten gestraft worden." (SDE)

