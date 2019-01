Petra De Sutter trekt Europese lijst voor Groen 19 januari 2019

Fertiliteitsexperte en senator Petra De Sutter (foto) gaat in mei de lijst van Groen trekken voor het Europees Parlement. Dat bevestigt Europarlementslid Bart Staes, die op plaats twee zou staan. "Petra en ik hebben dat maanden geleden afgesproken", aldus Staes. De officiële beslissing valt pas vandaag. Staes zetelt al sinds 2002 in het Europees Parlement en hoopt dat zijn partij twee zetels kan binnenhalen. De Sutter stond in 2014 al op de Europese lijst voor Groen, maar raakte niet verkozen. Groen coöpteerde haar in de Senaat. Onlangs voerde ze campagne om de kandidaat-commissie-voorzitter te worden van de Europese Groenen, maar ze haalde het net niet.

