Petitie tegen dieetapp voor kinderen 27 augustus 2019

WW, het vroegere Weight Watchers, heeft in de VS een dieetapp voor kinderen gelanceerd. Met 'Kurbo' kunnen jongens en meisjes vanaf 8 jaar spelenderwijs achterhalen of ze wel de juiste voeding binnenkrijgen. Meteen werd een internationale petitie gelanceerd tegen de app, die gisteravond al richting 100.000 handtekeningen ging. Met name de voor- en nafoto's die de gebruikertjes met elkaar kunnen delen via 'Kurbo' worden op kritiek onthaald. "De app riskeert hen met een negatief zelfbeeld op te zadelen", zegt een Vlaamse diëtiste. "Vergeet ook niet dat vetten superbelangrijk zijn als je in de groei zit." (OSG/SPK)