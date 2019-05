Exclusief voor abonnees Peters en Cima verrassen 31 mei 2019

Woensdag pakte Nans Peters (25) van AG2R zijn eerste zege bij de profs. Dat vond hij "enorm". Op 15 kilometer van de finish reed hij weg van zijn laatste medevluchters. Zijn naam klinkt Vlaams, maar Peters is een volbloed Fransman. Hij is opgegroeid in Grenoble. Zijn ongewone naam verklaart hij als volgt: "M'n grootvader komt uit de Elzas, vandaar de wat Germaans klinkende naam." Ander opvallend feit op woensdag: Carapaz nam op de slotklim nog wat extra seconden op Nibali en Roglic.

