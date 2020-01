Exclusief voor abonnees Peterhansel slaat toe, leider Sainz verliest terrein Dakar 09 januari 2020

Stéphane Peterhansel heeft de vierde etappe van de Dakar 2020 gewonnen, een etappe die de deelnemers van Neom naar Al-Ula bracht. De Fransman haalde het in zijn MINI voor Nasser Al-Attiyah (Toyota) en teamgenoot Carlos Sainz. De Spanjaard blijft leider in het klassement met drie minuten bonus op de man uit Qatar. Peterhansel (MINI) voegde een 44ste etappewinst aan zijn palmares toe en komt meteen binnen in de top 3, op een dikke tien minuten van leider Sainz. Van Belgische zijde werd Fabian Lurquin, naast Mathieu Serradori (Buggy), knap vijfde. Tom Colsoul, naast Bernhard ten Brinke (Toyota), werd zevende. De beide landgenoten zijn nu zesde en achtste in het klassement. Fernando Alonso werd 13de en komt de top 20 algemeen binnen. Ricky Brabec blijft leider bij de motoren. De rit van vandaag gaat van Al Ula naar Hail. (JCA)

