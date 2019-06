Exclusief voor abonnees Peter Van de Veire krijgt politie-escorte naar ziekenhuis 01 juni 2019

MNM-presentator Peter Van de Veire (47) en zijn vrouw Ilse (33) zijn eergisteren de trotse ouders geworden van een zoontje. Dat maakte de radiostem bekend via Instagram. Het jongetje kreeg de naam Lex. "30 mei 2019. 3,440 kg. 49,5 cm. Tuimelaar. Tovenaar. Tintelende Tureluur. Welkom in de wereld. Een wereld vol wonder. Bescherm. Bewonder. Bespeel. Beleef. Lex. Lief. Lach. Leef", schrijft Peter trots bij een foto van een regenboog. De regenboog op het geboortekaartje symboliseert de oneindige liefde én het eeuwige optimisme in de mens en de wereld. De tekening werd gemaakt door grote zus Jitske.

