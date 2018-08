Peter Maes nog van slag na zware 0-4 03 augustus 2018

Hij leek behoorlijk apathisch voor zijn doen na de nederlaag tegen Genk. De berusting was slechts schijn. Peter Maes heeft het zware 0-4-verlies nog niet verteerd, zo blijkt. "Ik ben al over de grootste ontgoocheling heen, maar het was sportief toch het ergste wat ik al meemaakte als trainer. Waarom ik zo gelaten overkwam? Ik was op. Kon niks meer. Dan blijf je 't best rustig. Tegen Cercle verwacht ik een reactie van mijn groep. Eerherstel, daar draait het om." (MVS)