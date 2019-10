Exclusief voor abonnees Peter Gyselbrecht voor de rechter voor lekken telefoontaps KASTEELMOORD 30 oktober 2019

00u00 0

Peter Gyselbrecht, zoon van de tot 21 jaar cel veroordeelde André Gyselbrecht, moet in de marge van de kasteelmoord voor de correctionele rechtbank verschijnen. Dat heeft de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Gyselbrecht, die inzage had in het dossier, speelde afgeluisterde telefoongesprekken door aan de VRT-redactie en moet zich verantwoorden voor misbruik van inzagerecht. Op 17 november 2016 zond het Canvas-programma 'Terzake' de telefoongesprekken uit het onderzoek naar de moord op Stijn Saelens uit. Peter Gyselbrecht bekende enkele dagen later dat hij de bewuste telefoontaps doorspeelde aan de VRT "uit machteloosheid". Ook VRT-journalist Bart Aerts, die de gesprekken van Gyselbrecht kreeg, moet voor de rechter verschijnen.

