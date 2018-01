Peter Goossens: "Zijn wil was wet" 22 januari 2018

Peter Goossens, juryvoorzitter van de Belgische Bocuse d'Or, schat het belang van Paul Bocuse zeer hoog in. "Ik heb een paar keer bij hem gegeten. Dat was een beetje zoals naar het Vaticaan gaan. Bocuse was de paus van de Franse keuken. Zijn impact mag niet onderschat worden. Hij is de man die chefs uit hun keuken heeft gehaald. Onder zijn impuls werd er ook lichter gekookt, met meer groenten. 'La Cuisine du Marché', zoals de titel van één van zijn boeken luidt. Hij was voorstander van de regionale keuken. Hij hield van Lyon en de producten uit de streek. Als chef had hij een zekere reputatie. Hij was streng en zijn wil was wet. Maar hij was aangenaam om mee samen te werken." (EV)