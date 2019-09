Exclusief voor abonnees Peter Goossens in top 50 van 'Best Chef Awards' 26 september 2019

De Zweed Björn Frantzén, van het gelijknamige restaurant in Stockholm, mag zich een jaar lang de beste chef ter wereld noemen. Ook twee Belgen prijken bij de 100 beste koks: Peter Goossens van het Hof van Cleve staat 47ste (vorig jaar: 20), Benoit Dewitte van Benoit & Bernard Dewitte eindigt 81ste (vorig jaar: 45). Beide restaurants liggen in Kruisem. De 'Best Chef Awards' worden toegekend aan de hand van de wereldwijde invloed van de chefs op de sociale media. Het platform telt meer dan 1,2 miljoen volgers, die betrokken worden in het stemproces.