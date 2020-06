Exclusief voor abonnees Petekindje uit Peru voor Nathalie Meskens 26 juni 2020

00u00 0

Al elf jaar is Nathalie Meskens (38) ambassadrice voor de vzw Cunina, een organisatie die kansarme kinderen in ontwikkelingslanden op de schoolbanken zet. Het nieuwe partnerland van Cunina is Peru. En laat Meskens nu net haar kersverse dochtertje Lima (foto) hebben vernoemd naar de hoofdstad van dat land. Geen wonder dus dat ze besloot om zelf het allereerste petekind uit Peru te nemen. "Ik droom al jaren om naar daar te reizen, maar mede door mijn zwangerschap is dat nog niet gelukt", vertelt ze. "Door peetouder te worden van Valeria uit Peru besef ik dat het niet zo toevallig is dat ik mijn dochtertje Lima heb genoemd. Het land heeft mijn hart veroverd en ik betreur het enorm dat er zoveel armoede is. Samen met Cunina wil ik daar iets aan doen." (SDE)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen