Pestkoppen vooral in middelbaar populair

Leerlingen die pesten op de middelbare school zijn doorgaans populairder dan pestkoppen in het basisonderwijs. Dat blijkt uit een onderzoek van de Radboud Universiteit in het Nederlandse Nijmegen. "Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat jongeren steeds meer inzicht in de sociale relaties in hun klas krijgen naarmate zij ouder worden. Zij leren dat agressief gedrag, zoals pesten, ervoor kan zorgen dat zij populair worden", klinkt het. Daarbij vinden scholieren in het middelbaar het belangrijker om populair te zijn dan op de basisschool. Nog opvallend is dat middelbare scholieren negatief staan tegenover pesten, maar het pesten van klasgenoten niet sterk afkeuren. "Ze praten dat goed door te wijzen op negatieve eigenschappen van het slachtoffer en de pesters keuren ze ook minder af, juist omdat die populair zijn." Het onderzoek raadt aangepaste antipestprogramma's aan.

