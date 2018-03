Pestgedrag bij armoede-ngo van U2-zanger 12 maart 2018

The One Campaign, de anti-armoedeorganisatie van U2-zanger Bono, wordt mogelijk door voormalige werknemers aangeklaagd vanwege wangedrag. Ze werden tussen 2011 en 2015 gepest, zo zeggen ze. Een vrouwelijke werknemer stelt ook dat ze een slechtere functie kreeg nadat ze weigerde seks te hebben met een ambtenaar. Een voormalige leidinggevende heeft jonge werknemers zowel verbaal als in e-mails "waardeloos", "dom" en "idioot" genoemd, geeft One Campaign toe. De claim van seksuele intimidatie is niet geverifieerd, aldus de organisatie. Er is een onderzoek ingesteld en Bono zelf neemt "voor een deel verantwoordelijkheid". Hij wil de slachtoffers graag persoonlijk zijn excuses aanbieden.