Exclusief voor abonnees Pesters hebben kleinere hersenen 20 februari 2020

00u00 0

Uit een nieuwe studie blijkt dat de hersenen van volwassenen die antisociaal gedrag vertonen kleiner zijn dan die van anderen. Antisociaal gedrag kan gaan van pesten over liegen en stelen tot fysieke agressie. De onderzoekers, die een hersenscan maakten bij 672 personen, stellen vast dat bij de 'antisocialen' de hersenschors dunner is. Bovendien zijn bij hen de delen van het brein die verantwoordelijk zijn voor het onder controle houden van het eigen gedrag kleiner. De resultaten van de studie, die gepubliceerd werden in het gerenommeerde tijdschrift 'Lancet Psychiatry', suggereren dat het voor deze mensen sowieso moeilijker is om géén antisociaal gedrag te vertonen - het zit hen nu eenmaal 'ingebakken'.