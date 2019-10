Exclusief voor abonnees Pervert gevat die kinderen lokt aan speeltuintje 31 oktober 2019

De politie heeft een 28-jarige man gevat die kinderen probeerde mee te lokken aan speeltuintjes in Heusden-Zolder. Buurtbewoners van de wijk Halhei kregen van hun kinderen te horen dat ze daar werden aangesproken door een opdringerige man, die hen ook probeerde mee te lokken. Eén van de ouders sloeg uiteindelijk alarm bij de politie. "Op basis van de verklaring van die moeder en de beschrijving die de politie van de kinderen kreeg, gingen speurders op onderzoek in de omgeving. Na een zoektocht kwamen ze op het spoor van een 28-jarige man uit de buurt zelf", laat de lokale politie van Heusden-Zolder weten. De man werd meegenomen voor verhoor en aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij wordt verdacht van poging tot aanranding van een minderjarige. De politie liet intussen ook een huiszoeking uitvoeren in zijn woning. (RTZ)

