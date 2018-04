Perverse dogsitter mag geen dieren meer houden 25 april 2018

De 72-jarige D.D.M. uit Gent mag drie jaar lang geen dieren houden. De man kreeg van de rechter ook drie maanden cel met uitstel en een boete van 6.000 euro omdat hij seksuele handelingen stelde met een Duitse herder waar hij in 2016 op paste in Zwalm. De eigenaar van de hond Rasko keerde in allerijl terug van zijn skireis toen hij via camerabeelden zag hoe de hondenoppasser naakt rondliep in zijn huis. Hij zag ook hoe de man seksuele handelingen stelde met de hond. De eigenaar diende een klacht in. De rechter hield in zijn beoordeling rekening met het feit dat de man zijn daden minimaliseerde en de schuld bij de hond legde. Dierenrechtenorganisatie GAIA was één van de burgerlijke partijen en reageerde tevreden: "Dit is een signaal voor gelijkgezinden van de man. Zulk gedrag wordt niet getolereerd." (LDO)

