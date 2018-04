Peruzovic over zijn ex-club: "Te afhankelijk van Rezaei en Benavente" 13 april 2018

Luka Peruzovic was vier keer actief bij Charleroi. Drie keer als coach, de laatste keer als adviseur. "Om in de prijzen te vallen, presteer je best crescendo. Zoals Hasi met Anderlecht na het ontslag van 'Brom'. Ik vrees dat we van Charleroi het beste gezien hebben. De ploeg is te afhankelijk van Rezaei. En van Benavente. Blijkbaar is Cristian met een slecht gevoel teruggekomen van zijn stage met Peru. Hij zou door de kaderleden van de nationale ploeg als een indringer worden beschouwd omdat hij niet deelnam aan de kwalificatie voor het WK. Dat kan wegen op zijn gemoed en rendement. Benavente is een uitstekende, fijne voetballer, maar je mag toch niet te veel verwachten van hem. 'Hij heeft iets van Zidane', zei Mogi Bayat mij. 'Iets', ja." (AR)

