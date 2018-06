Peru rekent op 'dopingzondaar', Denemarken op Tottenham-ster 16 juni 2018

Van 1982 is het al geleden dat Peru er nog eens bij was. Maar daarom is de ambitie van spits André Carrillo niet minder: "Wij mikken op groepswinst om zo in de achtste finales niet de lastigste tegenstander te treffen." Met name kapitein Paolo Guerrero, in extremis toch toegelaten op het WK na een dopingaffaire, moet Peru toelaten punten te pakken. Hij is met 35 goals nu al all-time topschutter en is op wraak belust. Denemarken van zijn kant rekent vooral op Tottenham-draaischijf Eriksen. Hij was in de Europese WK-kwalificatiereeks met 11 goals de derde beste schutter na Robert Lewandowski (16) en Cristiano Ronaldo (15). (WDK)