Peru mikt op groepswinst 15 juni 2018

Peru is op papier niet de favoriet in groep C, maar dat kan aanvaller André Carrillo weinig schelen. Hij is van mening dat zijn land kan afrekenen met Frankrijk, Denemarken en Australië. "Wij denken niet aan de tweede plaats. We willen ons als eerste plaatsen om in de tweede ronde een minder sterke tegenstander te treffen", spreekt Carrillo krasse taal. De Inca's zijn er voor het eerst sinds 1982 bij. Zo'n 40.000 Peruviaanse supporters vlogen naar Rusland om hun nationale team te steunen. Peru start morgen zijn WK tegen de Denen.