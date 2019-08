Exclusief voor abonnees Peru en Colombia willen 'Amazonetop' 29 augustus 2019

Peru en Colombia hebben opgeroepen tot een topbijeenkomst met landen uit de regio over de bosbranden in de Amazone. Die moet leiden tot intensievere samenwerking om het regenwoud te beschermen. De bijeenkomst moet op 6 september plaatsvinden in het Colombiaanse Leticia. De Colombiaanse president Iván Duque sprak na een ontmoeting met zijn Peruaanse ambtsgenoot Martín Vizcarra over de noodzaak om "een pact te smeden waarin we onze acties om onze Amazone te beschermen op elkaar afstemmen".